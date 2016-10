"MiA - Mütter im Alleingang"

Kurs in der Evangelischen Familienbildungsstätte Köln

04.11.2016, Köln (epk). "MiA - Mütter im Alleingang" lautet der Titel eines Kurses in der Evangelischen Familienbildungsstätte Köln, Kartäuserwall 24b. Der Kurs richtet sich an alleinerziehende Mütter mit einem Kind im 1. Lebensjahr. In diesem Kurs können die Frauen mal wieder auftanken und sich etwas Gutes tun. Die Inhalte richten sich an ihren Bedürfnissen und Wünschen aus. Während der Treffen können die Kinder in den Räumen der Familienbildungsstätte betreut werden. Die Frauen treffen sich erstmals am Freitag, 4. November, um 10 Uhr und danach immer freitags bis zum 9. Dezember immer zur gleichen Zeit. Die Teilnahme kostet 18 Euro.





Kontakt:

Evangelische Familienbildungsstätte Köln (FBS)

Telefon 0221/47 44 550. http://www.fbs-koeln.org/web/index.php