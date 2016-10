Die Liebesgeschichte der Katharina von Bora mit Martin Luther

"Wenn Engel lachen" im Martin-Luther-Haus

06.11.2016, Altenberg (epk). Unter dem Titel "Wenn Engel lachen" wird die Liebesgeschichte der Katharina von Bora mit Martin Luther in einem "Reformatorischen Kammer-Musical" so mitreißend wie unterhaltsam erzählt. Das Musical wird aufgeführt am Sonntag, 6. November, ab 18 Uhr im Martin-Luther-Haus, Uferstraße. Der Eintritt kostet an der Abendkasse 6 Euro.







Kontakt:

Pfarrerin Claudia Posche

Telefon 02174/406 32. www.altenberg-dom.de