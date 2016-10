Die Lüpertz-Fenster in St. Andreas

Rundgang mit Dagny Lohff

06.11.2016, Köln/Stadtteile (epk). Die neuen Fenster im Süd- und Nordchor von St. Andreas, entworfen von Markus Lüpertz, zeigen in ganz eigener Stilsprache ein Bildprogramm, das von mittelalterlichen Vorlagen beeinflusst wurde und die Themen Erlösung, Heiligenverehrung sowie die Wirkungsgeschichte des Theologen Albertus Magnus in den Mittelpunkt stellt. Die kräftigen Farben lassen beide Chorräume wortwörtlich in einem anderen Licht erscheinen. Die Teilnehmenden an einer Führung der AntoniterCityTours treffen sich am Sonntag, 6. November, um 14 Uhr in der Kirche, Komödienstraße 4-8. Die Teilnahme kostet 6 Euro, ermäßigt 4 Euro.



Kontakt:

AntoniterCityTours

Telefon 0221/92 58 46 14. http://www.antonitercitytours.de