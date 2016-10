Heidkamper Kulturtage: Blau - Licht und Finsternis

Live-Performance in der Evangelischen Kirche zum Frieden Gottes

05.11.2016, Bergisch Gladbach (epk). Am Samstag, 5. und Sonntag, 6. November, jeweils um 19 Uhr erwartet die Besucher und Besucherinnen der Evangelischen Kirche zum Frieden Gottes

Martin-Luther-Straße 13, ein ungewöhnliches Erlebnis. Die hypnotische Lichtsprache von Michael Baumann, gemeinsam mit den Improvisationen Robert Mäusers, inspiriert durch Mitschnitte aus Hörspielen, Astronautenfunk aus dem All, Umweltklängen ergeben ein rauschhaftes Erlebnis für alle Sinne.

Lichtkünstler Michael Baumann (Blausand) und Organist Robert Mäuser inszenieren einen Tiefenrausch durch das finstere Blau des Meeresbodens bis hinauf in die Schwärze des Orbits und führen das Publikum in die eigene Dunkelheit. Dazu werden die Kirchenbänke entfernt, jeder Besucher kann sich nach Belieben lagern - sitzen, stehen, liegen, alles ist möglich - entsprechende Polster stehen zur Verfügung. Der Eintritt kostet 12 Euro.



Kontakt:

Heide Heesen

Telefon 02202/37 888. www.heidkamper-kulturtage.de