Auf der Suche nach den Frauen der Reformation

Besonderer Gottesdienst in der Johanneskirche

30.10.2016, Klettenberg (epk). Im nächsten Jahr feiern die Protestanten 500 Jahre Reformation. Die Reformationszeit war eine Zeit des Umbruchs für Frauen und Männer

gleichermaßen. Gerade auch die Frauen der Reformation haben in ihrer Zeit Neues gewagt und alte Lebensentwürfe und Sicherheiten hinter sich gelassen. Einige Frauen der Reformation sind bekannt. Katharina von Bora zum Beispiel.

Aber gab es auch wichtige Frauengestalten hier im Rheinland? Im Gottesdienst am Sonntag, 30. Oktober, ab 11 Uhr in der Johanneskirche, Nonnenwerthstraße 78, begibt man sich auf Spurensuche.



