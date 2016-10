Die wichtigsten 30 Wörter auf Arabisch

Seminar in der Melanchthon-Akademie

29.10.2016, Köln (epk). An zwei Samstagen, 29. Oktober und 5. November, jeweils von 10 Uhr bis 14 Uhr erhält man in der Melanchthon-Akademie, Kartäuserwall 24b, einen ersten Einblick in die arabische Sprache geben. Es geht darum, ein Gefühl für die Sprache zu entwickeln, einige wichtige Wörter zu lernen und einen kleinen Einblick in die arabische Kultur zu erhalten. Der Crashkurs ist gedacht für Engagierte der Willkommensinitiativen für Flüchtlinge in Köln. Die Teilnahme ist kostenlos.



Kontakt:

Melanchthon-Akademie

Telefon 0221/93 18 030. www.melanchthon-akademie.de