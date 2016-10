Feierliche Orgeleinweihung in der Reformationskirche

Willi-Peter-Orgel wurde für den Kirchraum komplett neu intoniert

30.10.2016, Köln-Bayenthal (epk). Nach drei Jahren Beratung, Planung und Bauarbeiten lädt die Evangelische Kirchengemeinde Köln-Bayenthal jetzt zu einem Festgottesdienst anlässlich der Einweihung der sanierten und erweiterten Willi-Peter-Orgel für Sonntag, 30. Oktober, 10.30 Uhr, in die Reformationskirche, Goethestraße/Ecke Mehlemer Straße, ein. Um 17 Uhr beginnt das Einweihungskonzert, das von dem ehemaligen Kantor Marc Jaquet zusammen mit dem amtierenden Kantor Samuel Dobernecker geleitet wird. Zu hören sind Werke von Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn Bartholdy, Siegfried Karg-Elert und Dominik Susteck. An das Konzert schließt sich ein Empfang in der Kirche an, bei dem auch die Festschrift zur Orgel erhältlich sein wird. Die Gesamtkosten der Sanierung betragen 260.000 Euro, die aus Spendenmitteln finanziert wurden. Derzeit fehlen noch 7.500 Euro. „Wir ziehen alle Register“ – unter diesem Motto standen zahlreiche Aktionen der Bayenthaler Gemeinde für die Sanierung der Orgel aus dem Jahr 1953. Sie besitzt jetzt 41 Register und wurde für den Kirchraum komplett neu intoniert.











Kontakt:

Evangelische Kirchengemeinde Köln-Bayenthal

Telefon 0221/38 43 38

www.orgel.kirche-bayenthal.de