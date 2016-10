Lebens.Raum.Psalmen

Ausstellung in Brühl

06.11.2016, Brühl (epk). Die Ausstellung Lebens.Raum.Psalmen wird am Sonntag, 6. November, 11 Uhr, im katholischen Gemeindezentrum margaretaS in Brühl, Heinrich-Fetten-Platz, eröffnet. Dort ist sie bis Dienstag, 22. November zu sehen. Die Ausstellung lädt ein, in einen Dialog mit den Psalmen und ihrer Wirkungsgeschichte in Kunst, Literatur und Musik einzutreten. Die Ausstellung ist während der Öffnungszeiten des Foyers, Donnerstag bis Samstag von 10-12 Uhr und Dienstag von 16-18 Uhr, zugänglich.



Kontakt:

Gemeindeamt der Evangelischen Kirchengemeinde Brühl

Telefon 02232/43602

gemeindeamt@kirche-bruehl.de

www.kirche-bruehl.de