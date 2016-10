Ökumenische Bibelwoche in der Evangelischen Kirchengemeinde Brühl

Mit Psalmen Brücken bauen

08.11.2016, Brühl (epk). Zu einer ökumenischen Bibelwoche lädt die Evangelische Kirchengemeinde Brühl zusammen mit der katholischen Kirchengemeinde zu drei Abenden im November jeweils um 20 Uhr in das katholische Gemeindezentrum margaretaS, Heinrich-Fetten-Platz, ein.

Am Dienstag, 8. November gibt Dr. Peter Krawczak eine Einführung in die Psalter.

Am Donnerstag, 10. November Referiert Pfarrer Jochen Thull zum Psalmtext "Du verwandelst meine Trauer in Freude".

Am Dienstag, 15. November erfährt man von Pfarrerin Renate Gerhard "Von Hennen, Burgmauern und den Händen der Engel - Entdeckungen mit Psalm 91.



Kontakt:

Gemeindeamt der Evangelischen Kirchengemeinde Brühl

Telefon 02232/43602

gemeindeamt@kirche-bruehl.de

www.kirche-bruehl.de