Festgottesdienst „Ein feste Burg ist unser Gott“

Reformationsjubiläum in der Evangelischen Kirchengemeinde Brühl

31.10.2016, Brühl (epk). „Zur Freiheit hat euch Christus befreit“ ist eine der großen Entdeckungen der Reformation. Während des Reformationsjahres bietet die Evangelische Kirchengemeinde Brühl Besucherinnen und Besuchern einen FREI-Raum an: einen Ort, den Alltag hinter sich zu lassen und zur Ruhe zu kommen, aber auch die Alltagssorgen im Gebet vor Gott zu bringen.

Unter der Überschrift „Ein feste Burg ist unser Gott“ feiert die Gemeinde am Montag, 31. Oktober, 19 Uhr einen Festgottesdienst mit Kantorei in der Johanneskirche, Rodderweg 68.





Kontakt:

Gemeindeamt der Evangelischen Kirchengemeinde Brühl

Telefon 02232/43602

gemeindeamt@kirche-bruehl.de



www.kirche-bruehl.de/02232/ 43602