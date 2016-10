Orgeleinweihung in der Evangelischen Kirchengmeinde Köln-Bayenthal

Festgottesdienst und Orgelkonzert

30.10.2016, Köln-Bayenthal (epk). Nach drei Jahren Beratung, Planung, Bauarbeiten und natürlich Spendenakquise freut sich die Evangelische Kirchengemeinde Köln-Bayenthal, am Sonntag, 30. Oktober, um 10.30 Uhr, die Einweihung ihrer sanierten und erweiterten Orgel mit einem Festgottesdienst in der Reformationskirche, Mehlemer Straße 29, feiern zu können.

Um 17 Uhr lädt die Gemeinde zu einem Einweihungskonzert ein, das vom ehemaligen Kantor Marc Jaquet und vom neuen Kantor Samuel Dobernecker gemeinsam gestaltet wird. Im Anschluss an dieses Konzert findet ein Empfang in der Kirche statt, bei dem auch die Festschrift zur Orgel erhältlich sein wird.







Kontakt:

Evangelische Kirchengemeinde Köln-Bayenthal

Pfarrer André Kielbik

Telefon 0221/384338

www.kirche-bayenthal.de