Gemeindeleben

Luther bei die Fische

Diakonie Michaelshoven lädt zu Veranstaltungsreihe zum Reformationsjubiläum ein

06.04.2017, Rodenkirchen (epk). Zu einer Fortbildung und Lesung mit dem Titel „Luther bei die Fische“ mit Manfred Erwe und Thomas Salgert lädt die Diakonie Michaelshoven im Rahmen ihrer Veranstaltungsreihe "Kultur in Michaelshoven" zum Reformationsjubiläum am 6. April 2017 in die Erzengel-Michael-Kirche, Pfarrer-te-Reh-Str. 7 in Köln-Rodenkirchen ein. Die Uhrzeit wird noch bekannt gegeben.





Kontakt:

Diakonie Michaelshoven e.V.

Mareike Carlitscheck

Telefon 0221/9956-1160

m.carlitscheck@diakonie-michaelshoven.de

www.diakonie-michaelshoven.de