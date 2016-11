Djihad in Wittenberg

Diakonie Michaelshoven lädt zu Veranstaltungsreihe zum Reformationsjubiläum ein

25.11.2016, Rodenkirchen (epk). Mit ihrem aktuellen Programm „Djihad in Wittenberg“ ist das Kölner Kirchenkabarett Klüngelbeutel am 25. November um 19:00 Uhr in der Erzengel-Michael-Kirche, Pfarrer-te-Reh-Str. 7 in Köln-Rodenkirchen zu Gast. Zu einem spannungsvollen Dialog mit der aktuellen interreligiösen Gemengelage im Land in dessen Mittelpunkt Thematisch im Mittelpunkt Martin Luther steht, lädt die Diakonie Michaelshoven im Rahmen ihrer Veranstaltungsreihe "Kultur in Michaelshoven" zum Reformatuionsjubiläum ein.







Kontakt:

Diakonie Michaelshoven e.V.

Mareike Carlitscheck

Telefon 0221/9956-1160

m.carlitscheck@diakonie-michaelshoven.de

www.diakonie-michaelshoven.de