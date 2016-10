38. Motorradfahrer-Gedenkfahrt von Köln zum Altenberger Dom

4000 bis 5000 Bikerinnen und Biker auf Gedenktour

29.10.2016, Köln/Altenberg (epk). Ein Motorrad-Korso zum Gedenken an die zu Tode gekommenen Bikerinnen und Biker der vergangenen Saison findet am Samstag, 29. Oktober, statt. Gleichzeitig stellt die Fahrt eine Demo für mehr Weitsicht und Rücksichtnahme im Straßenverkehr dar. Start ist um 12 Uhr am Militärring des Verteilerkreises Köln-Süd (erreichbar über die A4 / A555 Abfahrt Köln-Bayenthal). Die Fahrt geht ins Bergische Land, erwartet werden wieder zwischen 4000 und 5000 Motorradfahrer und-fahrerinnen. Um 14 Uhr feiert Motorradfahrerseelsorger Ingolf Schulz im Altenberger Dom zusammen mit den Bikern einen Gedenkgottesdienst für die verunglückten und verstorbenen Motorradfahrer.



Kontakt:

Ingolf Schulz

Motorradfahrerseelsorger der Evangelischen Kirche im Rheinland

E-Mail: abp@kirche-koeln.de

www.aktion-blauer.de