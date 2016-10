Einführung in den Islam

Vortrag in der evangelischen Epiphaniaskirche

25.10.2016, Bickendorf (epk). Ein Mitglied der DITIB-Moschee in Chorweiler wird am Dienstag, 25. Oktober, ab 19.30 Uhr in einem vortrag in der evangelischen Epiphaniaskirche Bickendorf, Erlenweg 39, in die Glaubenswelt des Islams einführen. Unter anderem begibt man sich auf die suche nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen Islam und Christentum. Der Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist erforderlich, um die Gruppe für ein intensives Gespräch überschaubar zu halten.









Kontakt:

Pfarrerin Uta Walger

Telefon 0221/88 87 79 22. http://www.gemeinde-bickendorf.de