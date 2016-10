Vortrag über die Geschichte der Protestanten in Bergheim

Dieter Kempkens vom Geschichtsverein in der Arche

26.10.2016, Bergheim (epk). Über die "Geschichte der Protestanten von der Reformation bis zur Fransösischen Revolution in Bergheim und in der Region" spricht Dieter Kempkens vom Bergheimer Geschichtsverein am Mitwoch, 26. Oktober, ab 18.30 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum Arche, Hauptstraße 87/Im Stadtgarten. Kempkens referiert über den religiösen Alltag genauso wie über Verfolgung und Duldung des protestantischen Glaubens in jener Zeit.



Kontakt:

Evangelische Kirchengemeinde Bergheim-Zieverich-Elsdorf

Telefon 02234/60 10 90. http://www.ekir.de/bergheim/