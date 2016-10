Situation der Protestanten in Köln im 18. und 19. Jahrhundert

Professor Dr. Siegfried Hermle spricht im Gemeindezentrum "Magnet"

27.10.2016, Heimersdorf (epk). Professor Dr. Siegfried Hermle, Leiter des Inistuts für evangelische Theologie der Universität zu Köln, spricht am Donnerstag, 27. Oktober, ab 19.30 Uhr im Gemeindezentrum "Magnet", Lebensbaumweg 41. In seinem Vortrag beleuchtet Hermle die Situation der Protestanten in Köln im 18. und 19. Jahrhundert. Der Eintritt ist frei.



Evangelische Kirchengemeinde Köln-Neue Stadt

Telefon 0221/70 83 65. http://www.ev-kirche-neue-stadt.de