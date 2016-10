Abendessen in der evangelischen Jesus-Christus-Kirche Esch

Gespräche über Tod und Sterben

27.10.2016, Esch (epk). "Death over Dinner" heißt es am Donnerstag, 27. Oktober, ab 19.30 Uhr in der evangelischen Jesus-Christus-Kirche Esch, Martin-Luther-Straße 6a. Menschen aus der Gemeinde treffen sich zum gemeinsamen Abendessen und sprechen über Tod und Sterben. Die Teilnahme kostet 7 Euro für Essen und Getränke.





Kontakt:

Gemeindebüro der Evangelischen Kirchengemeinde Köln-Pesch

Telefon 0221/590 42 81



http://www.dem-himmel-so-nah.de