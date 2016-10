"Liturgische Nacht" in der evangelischen Auferstehungskirche Bocklemünd

Menschen aus verschiedenen christlichen Gemeinden feiern

28.10.2016, Bocklemünd (epk). Menschen aus verschiedenen christlichen Gemeinden feiern wieder eine "Liturgische Nacht" am Freitag, 28. Oktober, ab 18 Uhr in der

evangelischen Auferstehungskirche Bocklemünd, Görlinger Zentrum 39. Im Mittelpunkt stehen gemeinsame Gebete und insbesondere das gemeinsame Singen. In den Pausen steht ein Buffet bereit.





Kontakt:

Gemeindeverband Köln-Nord

Telefon 0221/82 09 00. www.gemeinde-bickendorf.de