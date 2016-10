Lesung in der evangelischen Matthäuskirche

Tilman Röhrig stellt "Die Flügel der Freiheit" vor

28.10.2016, Lindenthal (epk). Der renommierte Autor Tilman Röhrig stellt am Freitag, 28. Oktober, ab 19.30 Uhr in der

evangelischen Matthäuskirche Lindenthal, Dürener Straße 83, sein neues Buch "Die Flügel der Freiheit" vor. Der Roman spielt in der Reformationszeit und beleuchtet viele Facetten dieser bewegten Jahre.





Kontakt:

Gemeindebüro der Evangelischen Kirchengemeinde Köln-Lindenthal

Telefon 0221/48 48 82 82.

http://www.kirche-lindenthal.de