Frauenfrühstück in der evangelischen Melanchthonkirche

"Perlen des Glaubens"

29.10.2016, Zollstock (epk). "Perlen des Glaubens" lautet das Motto beim nächsten Frauenfrühstück am Samstag, 29. Oktober, ab 10 Uhr in der evangelischen Melanchthonkirche Zollstock, Breniger Straße 18. Die Teilnahme an diesem Vormittag mit lebhaftem und offenem Austausch kostet 5 Euro.





Kontakt:

Pfarrbüro der Evangelischen Kirchengemeinde Köln-Zollstock

Telefon 0221/93 64 36-10



http://www.melanchthonkirche.de