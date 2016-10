Neue Kantorin in Hürth

Denise Seidel wird in ihr Amt eingeführt

30.10.2016, Hürth (epk). In einem Gottesdienst zum Reformationsfest am Sonntag, 30. Oktober ab 10.30 Uhr in der

Evangelische Martin-Luther-Kirche Hürth-Gleuel, Am Hofacker 41, wird die neue Kantorin Denise Seidel offiziell in ihr Amt eingeführt. Die Kantorei der Gemeinde und Solisten werden den Gottesdienst musikalisch begleiten.





Kontakt:

Gemeindebüro der Evangelischen Kirchengemeinde Hürth

Telefon 02233/332 16. www.evangelisch-in-huerth.de