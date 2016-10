Kinderflohmarkt in Rondorf

Spielsachen, Bücher und Fahrzeuge für alle Altersgruppen in der evangelischen Emmanuelkirche

30.10.2016, Rondorf (epk). Kinderflohmarkt mit Kleidung in allen Grössen, jede Menge Spielsachen, Büchern und Fahrzeugen für alle Altersgruppen. Ausserdem gibt es Kaffee, Kuchen - auch zum Mitnehmen - und herzhafte Speisen sowie kalte Getränke werden geboten am Sonntag, 30. Oktober, beim Kinderflohmarkt zugunsten des Evangelischen Kindergarten in Köln Rondorf von 12.15 Uhr bis 15 Uhr in der evangelischen Emmanuelkirche Rondorf, Carl-Jatho-Straße 1.





Kontakt:

Pfarrbüro der Evangelischen Kirchengemeinde Rondorf

Telefon 02233/232 94.

http://www.rondorf.de