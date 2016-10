„Menschen zum Singen bringen“

Workshop mit dem evangelische Spontanchor Brauweiler

30.10.2016, Brauweiler (epk). Unter dem Motto „Menschen zum Singen bringen“ lädt der evangelische Spontanchor Brauweiler wieder an vier Montagen zum Singen ein. Mitmachen kann jeder - unabhängig von Religion, Alter oder Vorkenntnissen. Notenkenntnisse sind hilfreich, aber nicht erforderlich. Die Teilnehmer lernen gefühlvolle und schwungvolle Gospelsongs kennen. Wichtigste Motivation beim Mitmachen sollte die Freude am Singen sein. Die Viererreihe beginnt am Montag, 31. Oktober, um 20 Uhr. Die Teilnahme kostet 20 Euro inklusive Notenmaterial. Veranstaltungsort ist das evangelische Gemeindehaus Brauweiler, Friedhofsweg 4. Um Anmeldung wird ab sofort gebeten.



Kontakt:

Ute Krause

Telefon 02234/70 03 88. http://www.ev-christusgemeinde.de/