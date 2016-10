Bastelnachmittag für Kinder von fünf bis zehn Jahren

Einladung in den evangelischen Kirchenladen

29.10.2016, Pulheim (epk). Ein Bastelnachmittag für Kinder von fünf bis zehn Jahren beginnt am Samstag, 29. Oktober, um 15.30 Uhr im evangelischen Kirchenladen, Am Hoppeberg 5. Die Kinder werden mit Dingen basteln, die der Herbst uns bereit hält, das eine oder andere Lied singen und Geschichten aus der Bibel hören. Wer mitbasteln möchte, meldet sich bitte verbindlich bis spätesten 26. Oktober an.









Kontakt:

Martina Knebel

Telefon 02238/55 941. www.ev-gemeindehaus.de