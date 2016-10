Lesung in der Jesus-Christus-Kirche

Stefan Albus stelle „Jakobsweg-Menschen“ vor

23.10.2016, Esch (epk). Rucksack, Blasen an den Füßen, bunte Pilgerromantik und ein schönes Zielfoto? Was bleibt den Menschen, nachdem sie ihren Pilgerstab zu Hause in die Ecke gestellt haben? Wie verändert die Pilgerreise das eigene Leben? Die spannende Zeit ist eigentlich die danach, der Weg nach dem Weg, sagt Stefan Albus. Nachdem er in Deutschland 400 Kilometer gepilgert ist, ist für ihn nichts mehr wie vorher: Er veränderte sein Leben, ordnete sich, seine Wünsche, seine Arbeit neu. Und begann, sich dafür zu interessieren, wie es anderen Menschen ergangen ist, die im Zeichen der Muschel unterwegs waren. In seinem Buch Jakobsweg - und dann? portraitiert Stefan Albus Ex-Pilger und „Jakobsweg-Menschen“ und begegnet dabei besonderen Persönlichkeiten. Er liest am Sonntag, 23. Oktober ab 17 Uhr in der Jesus-Christus-Kirche, Martin-Luther-Straße 6a. Der Eintritt kostet 10 Euro.







Kontakt:

Siegrid Geiger

Telefon 0221/34 66 81 35. www.dem-himmel-so-nah.de