Gespräch über den Beitrag der Reformation zur Moderne

Professor Dr. Ulrich Duchrow trifft auf Manfred Kock

25.10.2016, Köln (epk). Eine interdisziplinäre Gruppe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern nutzt das Reformationsjubiläum dazu, zu fragen: Hat die Reformation zur Entwicklung der westlichen Moderne und der auf sie zurückgehenden

Krisen beigetragen? Wie kann eine neu verstandene Reformation dazu beitragen,

diese Krisen zu überwinden? Das würde eine tiefe Umkehr und Transformation auf der Grundlage der Wurzeln der Reformation erfordern. Professor Dr. Ulrich Duchrow, Professor für systematische Theologie an der Universität Heidelberg und Mitinitiator des Projektes „Radikale Reformation - die Reformation radikalisieren“ im Gespräch mit Präses i.R. Manfred Kock am Dienstag, 25. Oktober, ab 19 Uhr in der Melanchthon-Akademie, Kartäuswerwall 24b. Die Teilnahme kostet 5 Euro.







Kontakt:

Melanchthon-Akademie

Telefon 0221/93 18 030. www.melanchthon-akademie.de