"Lieblingsbücher" in der Jesus-Christus-Kirche

Alle sind eingeladen, ihre Favoriten vorzustellen

25.10.2016, Esch (epk). Am Dienstag, 25. Oktober, werden in der Jesus-Christus-Kirche in Esch, Martin-Luther-Straße 6a, ab 15 Uhr "Lieblingsbücher" vorgestellt. Alle Interessierten sind eingeladen, selbst einen Buchtipp mitzubringen. Darüber hinaus werden Karin Koch und Siegrid Geiger die Autorin Carola Stern vorstellen. Carola Stern war lange Zeit Redakteurin beim WDR und schrieb im Ruhestand neben vielen historischen Romanen auch ihre Biographie "Doppelleben". Die Teilnahme ist kostenlos.







Kontakt:

Pfarrerin Siegrid Geiger

Telefon 0221/34 66 81 35. www.dem-himmel-so-nah.de