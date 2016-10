Konfliktregion Naher und Mittlerer Osten

Vortrag im Forum Volkshochschule im Rautenstrauch-Joest-Musem

30.10.2016, Köln (epk). Sollten die Genfer Gespräche zwischen den Delegationen der Regierung Assad und der syrischen Opposition scheitern, droht nicht nur das Wiederaufflammen des Syrienkrieges an allen Fronten, es ist auch eine stärkere Beteiligung der Türkei in diesem Krieg zu befürchten und der "Islamische Staat" erhält weiteren Zulauf. Im schlimmsten Fall eskaliert der bislang in Syrien ausgetragene Stellvertreterkrieg zwischen dem (sunitischen) Saudiarabien und dem (schiitischen) Iran in eine direkte militärische Konfrontation zwischen diesen beiden rivalisierenden Regionalmächten am Persischen Golf. Was können oder müssen Deutschland, Europa und andere Akteure tun, um eine solche Entwicklung zu verhindern? Andreas Zumbach referiert am Sonntag, 30. Oktober, ab 17 Uhr im Forum Volkshochschule im Rautenstrauch-Joest-Musem Cacilienstraße 29-33. Der Eintritt ist frei.



Kontakt:

Melanchthon-Akademie

Telefon 0221/93 18 030. www.melanchthon-akademie.de