Was tun, wenn kirchliche Gruppen und Kreise „einschlafen“?

Seminar in der Melanchthon-Akademie

25.10.2016, Köln (epk). In vielen Gemeinden ist das Phänomen bekannt: Gruppen und Kreise, die immer kleiner werden und allmählich „einschlafen“, trotz vielfacher Vitalisierungs-Maßnahmen. Wie kann man die Gruppenleitenden unterstützen, die dies oft als eigenes Versagen wahrnehmen? Wann ist die Zeit gekommen, einen Kreis zu beenden – und wie macht man das? Impulse und gemeinsamer Austausch sind möglich in einem Seminar der Melanchthon-Akademie, Kartäuserwall 24b, am Dienstag, 25. Oktober, ab 19 Uhr. Die Teilnahme kostet 5 Euro.



Kontakt:

Melanchthon-Akademie

Telefon 0221/93 18 030. www.melanchthon-akademie.de