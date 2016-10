Ausstellung "500 Jahre Evangelisch in Köln"

Vernissage in der evangelischen Reformationskirche Bayenthal

22.10.2016, Bayenthal (epk). Die Ausstellung "500 Jahre Evangelisch in Köln" ist in der evangelischen Reformationskirche Bayenthal, Mehlemer Straße 29, zu Gast. Eröffnet wird sie am Samstag, 22. Oktober, um 17 Uhr. Die Ausstellung stellt auf 14 Tafeln mit zahlreichen großformatigen Bildern die bewegte Geschichte der Evangelischen in der Kölner Region dar. Die Ausstellung endet am Freitag, 27. Oktober. Die Kirche ist täglich bis auf montags tagsüber zur Besichtigung und Andacht geöffnet.





Kontakt:

Pfarrbüro der Evangelischen Kirchengemeinde Köln-Bayenthal

Telefon 0221/38 43 38.

http://www.kirche-bayenthal.de