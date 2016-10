Funktionsgymnastik mit Jonathan Wagner

Kurs in der evangelischen Begegnungsstätte

22.10.2016, Bensberg (epk). Funktionsgymnastik betreiben kann man in der evangelischen Begegnungsstätte, August-Kierspel-Straße 96. Ein Kurs mit sechs Terminen beginnt am Samstag, 22. Oktober, um 12.10 Uhr. Kursleiter ist Jonathan Wagner. Die Teilnahme an sechs Samstagsterminen kostet 18 Euro.



Kontakt:

Evangelische Begegnungsstätte

Telefon

02202/560 11. www.kirche-bensberg.de