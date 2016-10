Kindermusical in der evangelischen Kirche Frechen

"Unterweg in ein neues Land"

23.10.2016, Frechen (epk). Unterwegs in ein neues Land, von dem man sich Großes verspricht, sind nicht nur die Flüchtlinge in unserer Zeit. Auch das Volk Israel hat die Fucht aus der Versklavung durch die Ägypter gewagt und ist in die Freiheit gezogen. Ein Kindermusical, das dieses Thema aufgreift, mit dem Titel "Unterweg in ein neues Land" wird am Sonntag, 23. Oktober, ab 16 Uhr in der evangelischen Kirche Frechen, Hauptstraße 209, aufgeführt. Der Eintritt ist frei.





Kontakt:

Gemeindebüro der Evangelischen Kirchengemeinde Frechen

Telefon 02234/527 63.

http://www.kirche-frechen.de