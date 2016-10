Frühstücksgottesdienst für Senioren

Gespräche in der evangelischen St. Johannes-Kirche Deutz

23.10.2016, Deutz (epk). Seniorinnen und Senioren sind eingeladen zu einem Frühstücksgottesdienst mit Senioren am Sonntag, 23. Oktober, ab 11 Uhr in die evangelische St. Johannes-Kirche Deutz, Tempelstraße 31, eingeladen. Unter dem Motto "Älter werden und dann ... was wir uns noch wünschen" wird man miteinander ins Gespräch kommen.





Kontakt:

Gemeindebüro der Evangelischen Kirchengemeinde Köln-Deutz/Poll

Telefon 0221/81 13 80.

http://evangelisch-deutzpoll.de