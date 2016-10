Hospiz- und Palliativtag im Domforum

Stadtsuperintendent Rolf Domning spricht ein Grußwort

22.10.2016, Köln (epk). Eine Themenwoche zur Hospizarbeit von Samstag, 22. Oktober, bis Freitag, 4. November, steht unter dem Leitwort "Klang - Ton - Musik: Die Sprache der Gefühle". Zum Auftakt kann man den Hospiz- und Palliativtag am Samstag, 22. Oktober, von 12 Uhr bis 15 Uhr im Domforum, Domkloster 3, besuchen. Dann spricht unter anderem Stadtsuperintendent Rolf Domning ein Grußwort. In der Lutherkirche, Martin-Luther-Platz 2-4, trifft man sich am Sonntag, 23. Oktober, um 18.30 Uhr zum meditativen Singen. Unter dem Motto "Die Takt.Geber - Leben kennt kein Metronom" steht ein Trommelworkshop am Freitag, 28. Oktober, ab 18 Uhr in der evangelischen Thomaskirche, Lentstraße 1.



Kontakt:

Katholisches Bildungswerk Köln

Telefon 0221/92 58 47 68. https://bildung.erzbistum-koeln.de/bw-koeln/