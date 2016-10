Ausstellung im Turm der Lutherkirche

Satiren mit Anwerbefilmen und Bekennervideos von Dschihadisten

21.10.2016, Köln (epk). Verschoben wurde die Ausstellung "GOD IS DEAD IS LAM" des Künstlers Michael Hooymann, die am Freitag, 9. September, 19.30 Uhr, im Turm der evangelischen Lutherkirche in der Südstadt, Martin-Luther-Platz 2-4, eröffnet werden sollte. Neuer Termin für die Vernissage ist Freitag, 21. Oktober, 20 Uhr. Zu sehen sind Satiren mit Medienbildern als Ausgangspunkt. Das Material stammt aus Anwerbefilmen und Bekennervideos von Dschihadisten. Deren Propaganda wird hier künstlerisch umgedeutet – zu einer Gegenpropaganda im Sinne der Aufklärung, im Sinne von Menschlichkei







Kontakt:

Pfarrer Hans Mörtter

Telefon 0221/38 44 63. www.lutherkirche-koeln.de