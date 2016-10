Forum am Montag

"Frauen der Reformation" stehen im Mittelpunkt

24.10.2016, Bensberg (epk). "Frauen der Reformation" stehen im Mittelpunkt des Forums am Montag am 24. Oktober ab 9.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Kippekausen, Am Rittersteg 1. Pfarrerin Claudia Posche lädt ein zur Spurensuche nach "unseren fernen Schwestern", wie es in der Einladung heißt. Die Teilnahme ist kostenlos.



Kontakt:

Karin. D. Withöft

Telefon 02204/61 165.

http://www.kirche-bensberg.de