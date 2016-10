Jugendfreizeit auf Norderney

Viel Spaß trotz bescheidenen Wetters

23.10.2016, Kerpen (epk). So wie in den vergangenen zehn Jahren führte auch dieses Jahr die traditionelle Jugendfreizeit der Evangelischen Kirchengemeinde Kerpen wieder auf die Nordseeinsel Norderney. Neben den 40 Kindern zwischen neun und 13Jahren waren acht Betreuer und Betreuerinnen dabei, die unter der Leitung von Martin Sagel und Cora Mathern für ein buntes und abwechslungsreiches Programm sorgten, sodass es sich trotz des schlechten Wetters gut auf Norderney aushalten ließ. Martin Sagel, der die Jugendgruppe jetzt das dritte Jahr in Folge leitet und unter anderem für die Führung des Kassenbuchs gerade steht, sagte: "Das sind schöne Erfahrungen, die hier die Betreuer und auch die Kinder machen. Es ist einfach wertvoll, dafür etwas Freizeit zu opfern. Außerdem ist es ein prima eingespieltes Team, das alles fest im Griff hat und für den Spaß der Kinder, aber auch den nötigen Ernst sorgt."



Kontakt:

Evangelische Kirchengemeinde Kerpen

Telefon 02237/24 84. http://www.kinder-in-kerpen.de