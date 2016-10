Literatur und Musik zum Herbst

"Das Gold der Tage" in der Christuskirche

23.10.2016, Dellbrück (epk). Die Herbstlesung "Das Gold der Tage" mit Christiane Wedel und Eckard Leue findet am Sonntag, 23. Oktober um 17 Uhr im Gemeindehaus der Christuskirche, Dellbrücker Mauspfad 345 statt. Vorgetragen werden Texte von Rilke, Morgenstern, Lenz und anderen. Musikalisch begleitet wird die Lesung von Christina Buchsbaum an der Harfe und Thomas Mika am Klavier. Der Eintritt ist frei.



Kontakt:

Cornelia Gerner

Mitarbeiterin im Gemeindeamt

Telefon 0221/68 24 65. www.kgdh.de