Rund um St. Ursula

Veedelführung mit Günter Leitner

22.10.2016, Köln/Stadtteile (epk). Rund um St. Ursula − eine der zwölf großen romanischen Basiliken Kölns − führt diese Stadtteilführung der Antoniter CityTours. In Köln wird jährlich die Reliquienprozession von St. Ursula begangen. Sie ist die älteste und nach der Domprozession eine der bedeutendsten Bittprozessionen in Köln und findet jährlich im Rahmen der Ursula-Festwoche immer am Sonntag nach dem Ursulatag (21. Oktober) statt. Obwohl das Ursulaviertel zentral gelegen ist, handelt es sich um ein sehr ruhiges Wohngebiet. Das Viertel zieht sich vom Hansaring rechts und links entlang der Ritterstraße, wird begrenzt im Westen durch den Klingelpützpark, im Osten durch die Bahnlinie und südöstlich durch die Ursulastraße. Die Teilnehmenden treffen sich am Samstag, 22. Oktober, um 15 Uhr vor St. Ursula, Ursulaplatz 24. Die Teilnahme kostet 9 Euro, ermäßigt 7 Euro.



Kontakt:

AntoniterCityTours

Telefon 0221/92 58 46 14. www.antonitercitytours.de