Carsten Bierei wird in sein Pfarramt in Bergisch Gladbach eingeführt

Die Einführung übernimmt Synodalassessor Otmar Baumberger

02.10.2016, Bergisch Gladbach (epk). In einem Festgottesdienst wird am Sonntag, 2. Oktober, 16 Uhr, der neue Pfarrer Carsten Bierei in der evangelischen Heilig-Geist-Kirche, Handstraße 247 in Bergisch Gladbach, in sein Amt eingeführt. Die Einführung übernimmt Synodalassessor Otmar Baumberger. Um 17 Uhr schließt sich ein Empfang an.





