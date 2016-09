Herbstferien-Projekte im girlspace

Näh- und Medienwerkstatt und Fotos zum Thema Flucht

10.10.2016, Köln (epk). Das girlspace, der Medientreff für Mädchen und junge Fauen im Kapitelhaus neben der Kartäuserkirche, Kartäusergass 7a, bietet in den Herbstferien jeweils für eine Woche zwei Projekte an. Von Montag, 10. Oktober, bis Freitag, 14. Oktober, können sich Mädchen zwischen acht und 14 Jahren in einer Näh- und Medienwerkstatt ausprobieren. Sie werden Videoanleitungen drehen, während sie Kleidungsstücke nähen. An Mädchen und junge Frauen im Alter von zwölf bis 20 Jahren richtet sich "Blickwechsel - Ein Fotoprojekt zum Thema Flucht" von Montag, 17. Oktober, bis Freitag, 24. Oktober. Die Teilnehmerinnen lernen den Umgang mit einer professionellen Kamera und können am Ende die eigenen Bilder mit nach Hause nehmen. Die Teilnehmerinnen treffen sich täglich von 10 Uhr bis 16 Uhr. Die Teilnahme inklusive Mittagessen und Getränken ist kostenlos.







Kontakt:

Sylvia Klein

Telefon 0221/95 26 763. www.girlspace.de