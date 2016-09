Auf den Spuren von Jürgen Hans Grümmer

Rundgang mit Günter Leitner

16.10.2016, Köln/Stadtteile (epk). Fast sein gesamtes Leben hat der Bildhauer und Maler Jürgen Hans Grümmer in Köln verbracht - vor allem in der Südstadt. Mit seinem Werk hat er sich in "seiner" Stadt verewigt. Anlässlich des Grümmer-Kunstprojektes wird das Triptychon "Heilige Familie" in der Kartäuserkirche sowie die Ausstellung dort besucht. Die Führung beginnt am Sonntag, 16. Oktober, um 11 Uhr an der Kartäuserkirche, Kartäusergasse 7, und endet in der Kölner Maternuskirche, wo das Diptychon "Karfreitag auf der Severinstrasse" besichtigt wird. Zu diesen Stationen seines Lebens und Wirkens führt Günter Leitner zusammen mit Judith Grümmer. Die Teilnahme kostet 9 Euro, ermäßigt 7 Euro.



Kontakt:

AntoniterCityTours

Telefon 0221/92 58 46 14. http://www.antonitercitytours.de