Wie geht Ruhestand?

Seminar in der Melanchthon-Akademie

15.10.2016, Köln (epk). Es ist einer der ganz großen Übergänge im Leben: das Ende der eigenen Erwerbstätigkeit und der Wechsel in den „Ruhestand“. Die große Freiheit, sicherlich. Aber auch ganz neue Herausforderungen, die gestaltet werden wollen. Es gibt einen neuen Rhythmus, neue Themen, neue Fragen. Und für viele Menschen auch den Wunsch, sich im Alter noch einmal neu zu (er)finden. Hierfür bieten wir einen Tag voller Inspirationen, mit Vortrag und Workshops zu der geschenkten Zeit, die vor einem liegt. Unter anderem wird Pfarrer i.R. Ernst Fey, ehemaliger Stadtsuperintendent von Köln, von seinen Erfahrungen berichten. Die Veranstaltung beginnt am Samstag, 15. Oktober, um 10 Uhr in der Melanchthon-Akademie, Kartäuserwall 24b. Die Teilnahme kostet 25 Euro.



Kontakt:

Melanchthon-Akademie

Telefon 0221/93 18 030. www.melanchthon-akademie.de