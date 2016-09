Zeit für Dich-Frauengottesdienst

"Argula argumentiert" mit Gottes Wort unerschrocken für die Reformation

09.10.2016, Buchforst (epk). Argula von Grumbach erhob 1523 als Frau das Wort gegen die Zensur der Reformation durch den Landesfürsten, und begründete dies aus der Bibel. Ihre erste Schrift fand eine Verbreitung, die Luthers Pamphleten nahe kam.

Prädikantin Sigrid Halbe bringt diese fast vergessene Streiterin für die Ideen der Reformation im „Zeit für Dich“ - Frauengottesdienst am 9. Oktober, um 18 Uhr allen Interessierten nahe. Zum Ausklang des Abendmahlsgottesdienstes in der Auferstehungskirche in Köln-Buchforst, Kopernikusstraße 34, wird herzlich eingeladen zu Snacks und Getränken.





Kontakt:

Auferstehungskirche

Telefon 0221/69 18 88

www.zeitfuerdich-koeln.de