Architektur-Sonntag: Quer durch Kalk

Hührung mit Dr. Ute Fendel

09.10.2016, Köln/Stadtteile (epk). Ganz neue Seiten an Kalk entdeckt man bei einer Führung am Sonntag, 9. Oktober, ab 13 Uhr. Kalk ist ein mit vielen Vorurteilen behafteter Stadtteil Kölns, der bereits auf 1000 Jahre Geschichte zurückblickt und für kurze Zeit sogar selbständige Stadt (1881-1910) war. Noch heute finden sich bauliche Zeugnisse von einst bedeutenden und stadtbildprägenden Industrieunternehmen wie die Maschinenfabrik von Sievers & Co, die spätere Maschinenbauanstalt Humboldt, die Chemische Fabrik Vorster & Grüneberg und die Bierbrauerei Sünner. Doch nachdem zahlreiche Betriebe stillgelegt worden waren, fand ein durchgreifender struktureller Wandel statt. Beispiele hierfür sind das 2001 fertig gestellte neue Polizeipräsidium, die 2005 eröffneten Köln Arcaden oder das nach einem Entwurf von Gottfried Böhm 1987-92 entstandene Bezirksrathaus. Die Teilnehmenden treffen sich vor dem Polizeipräsidium, Walter-Pauli-Ring 2-6. Die Teilnahme kostet 9 Euro, ermäßigt 7 Euro.



Kontakt:

AntoniterCityTours

Telefon 0221/92 58 46 14. http://www.antonitercitytours.de