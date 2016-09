Skulpturenpark Stammheim

Rundgang mit Günter Leitner

08.10.2016, Köln/Stadtteile (epk). Seit 2002 organisiert die Initiative Kultur Raum Rechtsrheinisch eine Ausstellung von Skulpturen und Plastiken, Installationen und Interventionen im Stammheimer Schlosspark. Die unter eindrucksvollen Baumriesen präsentierten Arbeiten werden jährlich erweitert und versuchen einen ausdrucksvollen Dialog zwischen der erfahrbaren Natur und dem gestaltetem Wollen herzustellen. Die Teilnehmenden an einer Führung durch den Park treffen sich am Samstag, 8. Oktober, um 14 Uhr an der Egonstraße/Ecke Schloßstraße. Die Teilnahme kostet 9 Euro, ermäßigt 7 Euro.



Kontakt:

AntoniterCityTours

Telefon 0221/92 58 46 14. http://www.antonitercitytours.de