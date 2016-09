Eltern pflegen – Ja oder Nein?

Vortrag in der Melanchthon-akademie

07.10.2016, Köln (epk). Wenn die eigenen Eltern mehr Unterstützung brauchen, beginnt für viele Menschen ein Prozess der intensiven Auseinandersetzung. Im Mittelpunkt stehen dabei häufig Fragen nach dem Ausgleich zwischen Erwartung und Verantwortung gegenüber Eltern und Geschwistern, die Reflexion der eigenen Werte, ungelöste Konflikte sowie individuelle Möglichkeiten der Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Pflege. Ein Seminar in der Melanchthon-Akademie, Kartäuswall 24b, am Freitag, 7. Oktober, von 18 Uhr bis 21 Uhr sowie am Samstag, 8. Oktober, von 10 Uhr bis 17 Uhr bietet den Teilnehmenden einen geschützten Rahmen, um sich der eigenen Gefühle und Bedürfnisse bewusst zu werden und sich dem Für und Wider behutsam zu nähern. Die Teilnahme kostet 55 Euro.



Kontakt:

Melanchthon-Akademie

Telefon 0221/93 18 030. www.melanchthon-akademie.de