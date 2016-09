Neue Bewegungen am rechten Rand des politischen Spektrums

Diskussion im NS-Dokumentationszentrum

04.10.2016, Köln (epk). Mit den „Patriotischen Europäern gegen die Islamisierung des Abendlandes“ (PEGIDA), den „Hooligans gegen Salafismus“ (HoGeSa) oder auch Teilen der „Alternative für Deutschland“ (AfD) sind völkisch-nationalistische Bewegungen sichtbar geworden, die längst nicht mehr allein auf das klassische rechtsextreme oder neonazistische Milieu beschränkt sind. Mit den Erfolgen der AfD bei den Landtagswahlen 2016 wurde das Potential eines parteiförmig organisierten Rechtspopulismus deutlich, der verschiedene Bevölkerungsgruppen und –schichten anspricht. Bilden diese Gruppen eine „neue rechte Bewegung“ in Deutschland? Wie steht es um die Situation in Köln und Region? Und wie können Gegenstrategien aussehen? Diese und andere Fragen sollen in einer Veranstaltung am Dienstag, 4. Oktober, ab 19.30 Uhr im NS-Dokumentationszentrum, Appellhofplatz 23–25, diskutiert werden.



Kontakt:

Melanchthon-Akademie

Telefon 0221/93 18 030. www.melanchthon-akademie.de