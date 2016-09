Sprachkurse in der Begegnungsstätte

"English for Beginners" in Bensberg

06.10.2016, Bensberg (epk). Am Donnerstag, 6. Oktober, beginnt um 10.30 Uhr ein Englischkurs für Anfänger in der evangelischen Begegnungsstätte, August-Kierspel-Straße 96. Die Teilnahme an "English for Beginners" kostet für acht Termine 50 Euro. Kursleiterin ist Christa Wunsch.



Kontakt:

Evangelische Begegnungsstätte

Telefon 02204/56 011. www.kirche-bensberg.de